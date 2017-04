Torresina, campetto di calcio chiuso da tre anni: il caso in Trasparenza capitolina

Un campetto di calcio chiuso da tre anni per mancanza di sicurezza (lungo il perimetro c’è un ciglio di cemento non interrato) e la ricerca di una soluzione. La vicenda, legata al rettangolo verde che si trova nel parco giochi Zietta Liù di Torresina, è finita sul tavolo della commissione Trasparenza capitolina. Al termine dell’incontro, la commissione - secondo quanto appreso - ha deciso di chiedere delucidazioni al Municipio XIV, per capire come si stanno muovendo da via Mattia Battistini.

A sollevare la problematica sul campetto, come già riportato da RomaToday, è stato il Comitato di quartiere Torresina che all’audizione era presente con il presidente, Antonio Picciau e due consiglieri, Massimo Paolini e Vincenzo Scialanga.

“Durante la seduta sono state elencate tutte le problematiche della struttura, segnalate sin dalla sua realizzazione, nella primavera del 2012, attraverso istanze e denunce da parte del Comitato stesso” è stato riferito in una nota. Il cdq si è anche detto disposto a prendersi carico degli interventi di demolizione. Ma per quanto concerne lo smaltimento dei materiali serve una mano.

“Questa riunione ci lascia ben sperare poiché la Commissione ha acquisito agli atti tutta la documentazione prodotta dal Comitato in questi anni – hanno insistito – sono state riconosciute sia le ragioni espresse che le nostre proposte di risoluzione del problema” hanno terminato. Presente all'appuntamento, tra gli altri, anche Julian Colabello, presidente della commissione Trasparenza di Monte Mario, che si è detto disposto a offrire il proprio contributo dove necessario.