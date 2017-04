Torresina, pallonate amare: campetto di calcio chiuso da tre anni per motivi di sicurezza

Un campetto di calcio chiuso da tre anni. A Torresina, nel Municipio XIV, non si è mossa una foglia. L’area è all’interno del parco Zietta Liù, su viale Indro Montanelli. Il lucchetto è stato messo per motivi di sicurezza: lungo gli ottanta metri di perimetro c’è un ciglio di cemento armato fuori terra.

“Dal 2006 ci siamo battuti per avere un parco giochi – ha spiegato il presidente del Comitato di quartiere, Antonio Picciau in un video apparso su Facebook – qui noi siamo i custodi: ci occupiamo dallo sfalcio dell’erba alla manutenzione ordinaria. Non costiamo nulla all’Amministrazione”.

L’ex Municipio XIX, con l’Amministrazione di centrodestra, ha inaugurato il parco. Il campetto, hanno riferito dal Comitato, è stato realizzato dal Comune. Il problema è quel bordo che non è stato coperto: “Finché il parco non lo gestivamo – hanno riferito dal Cdq – abbiamo inviato i vari solleciti. Nel momento in cui la cura è diventata nostra, non ce la siamo sentita di rendere libero l’accesso al campetto: qualcuno deve mostrarci le carte e dirci che è sicuro”.

Il comitato di Torresina, peraltro, si è detto disposto a occuparsi della demolizione “ma per portare via i materiali di risulta è necessario un aiuto – hanno notato – sono altre spese che non possiamo sostenere. Abbiamo inviato richieste di intervento al governo di centrodestra, a quello del Partito democratico e agli attuali amministratori del M5S. I rappresentanti del centrosinistra, per la precisione, sotto campagna elettorale avevano ammesso di essere pronti a intervenire. Dai Cinque Stelle, per adesso, solo un incontro ma non sono arrivate risposte”.