Torresina a lezione di storia: anche gli antichi romani vivevano in periferia (senza traffico)

Corsi e ricorsi storici. Ieri come oggi c’era un centro e una periferia. A spiegare meglio come si viveva nell’antichità ci penseranno gli organizzatori dell’appuntamento ‘Scoprire i nostri quartieri, l’archeologia a Torresina’ che si terrà domani 7 ottobre alle 18 nel parco giochi di viale Indro Montanelli.

L'emancipazione culturale delle periferie

Marco Della Porta, ex assessore alla Cultura del Municipio XIV e ideatore del progetto, ha spiegato a RomaToday il senso di quella che è stata definita "una mission. Le aree più periferiche hanno bisogno di un’emancipazione anche da un punto di vista culturale. Al momento non c’è un’offerta omogenea tra centro e periferia. Quello che facciamo, nel nostro piccolo, è offrire un’occasione che ha due direttrici fondamentali: la socialità e lo stimolo a conoscere il passato”.

La storia a Torresina e al Quartaccio

A Torresina, per esempio, “sono state rinvenute delle tombe antiche. Al Quartaccio, invece, è visibile la strada romana. Insomma, in un tempo molto lontano c’era una vita in periferia. Sicuramente con meno traffico. A illustrare l’argomento, ci penserà un archeologo che si è laureato con una tesi sui ritrovamenti nel Quattordicesimo L’appuntamento, inoltre, sarà possibile grazie al contributo del comitato di quartiere Torresina”.

La prima volta

Infine, un dato statistico: domani, per la prima volta, l’iniziativa sarà rivolta agli adulti: “Solitamente gli incontri vengono allestiti per gli studenti. Stavolta, invece, ci saranno i più grandi ad ascoltarci – ha rivelato Della Porta – l’obiettivo, comunque, non cambia: al di là del cemento dei palazzi, c’era una vita. Noi cerchiamo solo di raccontare che gli antichi romani abitavano qui e che i sobborghi erano popolati. Il Municipio XIV, in tal senso, è un territorio che ha molto da offrire. Coinvolgere i cittadini in questo viaggio è un traguardo ambizioso. Ma allo stesso tempo affascinante”.