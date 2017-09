A Torresina apre la farmacia: l’attesa durata nove anni

Le richieste partite nel 2008, poi i tempi burocratici del caso. E domani, 9 settembre, ci sarà l’inaugurazione ufficiale della farmacia, attesa nove anni. Per la cronaca, l’attività ha aperto i battenti questa settimana, esattamente mercoledì. L’appuntamento si terrà alle 17 in via Ruggero Orlando, a Torresina. Per portare a casa la partita ha giocato un ruolo determinante la tenacia del Comitato di quartiere.

Un percorso per nulla facile

Arrivare a capo della questione non è stata una passeggiata. Il Cdq Torresina, infatti, ha dovuto tribolare non poco: “Siamo abituati – hanno detto – abbiamo aspettato per i cassonetti e per il trasporto pubblico, quindi anche per la farmacia”. Il quartiere è sorto nel 2003. Come detto, cinque anni dopo è stata avviata la richiesta all’ordine dei farmacisti per poter avere un'attività in zona. Da quel momento è cominciata la trafila con le segnalazioni alle autorità preposte: Asl, Comune e Regione. Tra l’altro, essendo Torresina ‘giovane’ anagraficamente, ancora non risultava come area dove poteva essere presente una farmacia.

"Siamo stati determinati"

Il bando è uscito nel 2012 e da qui sono usciti i vincitori. Nel mezzo la burocrazia, su cui ha navigato la tanto attesa farmacia che domani brinderà insieme ai residenti. Una manna dal cielo, senza dubbio. Visto che finora, per i medicinali, i cittadini dovevano spostarsi o verso il Quartaccio o in direzione Torrevecchia. “Siamo stati determinati – hanno riferito dal Comitato di quartiere – non possiamo che essere felici”. La farmacia sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 21,30. La domenica, invece, dalle 9 alle 13. La mail è farmaciatorresina@hotmail.com mentre questo è il numero di telefono: 06/6145576.