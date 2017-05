Torresina 2 resta a piedi: le fermate dell'autobus ancora non ci sono

L'attesa va avanti da 24 mesi. A Torresina 2 la coppia di fermate previste all'altezza del civico 100 - una per il 916 scolastico e l'altra per il 46 barrato - ancora non si vedono. Tra riorganizzazioni delle linee e dita incrociate la speranza da queste parti ancora c'è ma, allo stesso tempo, si apre un solco tra sconforto e rabbia.

"Stiamo parlando di un piano di zona nuovo – racconta Antonio Giustiniani del Comitato di quartiere Torresina – dove però sono assenti una serie di servizi. Da anni chiediamo una linea che porti a Monte Mario, invece niente. Poi nel 2015 dovevano spuntare le due fermate, eppure il colpo è rimasto in canna".

Inevitabili i disagi per gli utenti: "Per raggiungere la fermata più vicina – continua Giustiniani – bisogna recarsi a piedi, in una strada di cantiere, verso via Paolo Rosi, punto in cui ancora è invisibile la realizzazione della rotatoria. Altrimenti c'è il capolinea, in via Andrea Barbato. Comunque, il tratto percorso è lungo un chilometro".