Lezione di buona scuola alla Pablo Neruda: mamme e insegnanti tinteggiano la classe

Due giorni, 12 e 13 settembre. Una decina di ore impiegate, in totale, per rimettere in sesto l’aula. A braccetto mamme e insegnanti, che per il primo suono della campanella - oggi 14 settembre - hanno consegnato i lavori “svolti gratis”. È successo alla Pablo Neruda, in via Casal del Marmo, Municipio XIV, nel plesso che ospita le elementari. Un intervento al femminile per rimettere in sesto una situazione “da mani nei capelli”.

"Aula in condizioni pietose"

Una mamma ha raccontato a RomaToday questa esperienza: “Sapevamo che la classe aveva dei problemi. In pratica, i muri presentavano dei buchi ed erano macchiati da un bel po’ di scritte. Anche i termosifoni erano sporchi, la corda della serranda era rotta. Insomma, la stanza era in condizioni pietose. Così siamo intervenute noi mamme, ovviamente chi poteva. Con noi le insegnanti, che sono state carinissime. Inoltre, ha fornito il proprio supporto pure il personale scolastico delle pulizie”.

Interventi anche nel passato

Un’iniziativa spontanea che, da queste parti, non ha rappresentato una novità: “Persino in passato è capitato che dovevamo provvedere noi agli interventi. Probabilmente non è mai stato pubblicizzato ma giuro che è accaduto. Per esempio, una quinta, l’anno scorso, è stata tinteggiata dalle maestre. Problemi di questo tipo ci sono sempre stati, qualsiasi fosse il colore al governo della città”.

I ringraziamenti

Tanta buona volontà, alla fine, ha portato un risultato che ha subito ottenuto il consenso di tutti: “Siamo soddisfatte, ci mancherebbe. Ringraziamo la dirigente, che ci ha dato questa opportunità e le maestre, il cui sostegno è fondamentale. Sono da elogiare sia sul piano umano che didattico, c’è un buon rapporto con loro. Una mamma, per dire, si occupa del verde e della cura dell’orto che si trova all’esterno. A darle un aiuto ci sono le insegnanti. Noi - ha terminato - non molliamo la buona scuola”.