Il Teatro dell’Opera balla a Ottavia: le prove nella palestra rinnovata della scuola

Nuova palestra per l’Istituto Comprensivo Pablo Neruda di Ottavia. A settembre, quando gli studenti torneranno in classe, ad attenderli nelle ore di educazione fisica ci sarà uno spazio totalmente riqualificato: via le infiltrazioni, interno ed infissi rinnovati.

Una bella novità per il plesso di via Casal del Marmo 216 dove questa mattina è arrivata anche la sindaca Virginia Raggi per un sopralluogo. Ad attendere la prima cittadina e i vertici istituzionali del Municipio XIV il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma che proprio a Ottavia ha trovato una seconda casa.

“Per via delle normative sul distanziamento il corpo di ballo ha cercato nelle ultime settimane una struttura che potesse garantire la continuità delle loro prove in vista della stagione estiva del Teatro. Il fatto che abbiano scelto proprio una palestra del nostro Municipio - ha scritto Alessandro Volpi, presidente della commissione lavori pubblici a Monte Mario - ci fa innanzi tutto un enorme piacere, ma è anche un segnale importante di come delle palestre scolastiche rinnovate possano ospitare anche attività di livello internazionale”.

Lavori all’IC Pablo Neruda: nuovo impianto elettrico

Ma la palestra non è l’unica novità per l’IC Pablo Neruda. “Sono in via di aggiudicazione i lavori di manutenzione straordinaria con i quali metteremo finalmente a norma tutto l'impianto elettrico della struttura scolastica. Dei lavori certamente meno visibili rispetto a quelli della palestra, ma assolutamente fondamentali per garantire la sicurezza di alunni e insegnanti”.