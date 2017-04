"Politico leale e uomo vero": omaggio a Rino Di Vito, il 'Peppone' di Ottavia

“Un Peppone di Ottavia, un personaggio ben voluto da tutti”. Sabato 22 aprile, alle 10, ci sarà il decimo anniversario dell’intitolazione del centro polivante, su largo Codogno, a Rino Di Vito. Uomo di sinistra vecchio stampo, è stato consigliere dell’allora Municipio XIX (attuale XIV) e ha condotto mille battaglie.

Il suo ricordo è ancora vivo. Alessio Cecera, esponente Pd di Monte Mario, lo ha definito “un padre, con lui ho mosso i primi passi istituzionali. All’epoca nei Municipi non c’erano le giunte, quindi l’esecutivo passava dai presidenti delle commissioni con il contributo dei consiglieri. La sua ultima battaglia – ha detto – fu quella del centro polivalente di Palmarola”.

E c’è persino chi tra gli avversari ancora si commuove parlando di lui. Come Angelo Iori, che a RomaToday ha ammesso: “Quando sono entrato in Consiglio, con Alleanza Nazionale, lui mi disse ‘per qualsiasi cosa vieni da me’. Era un politico leale, manteneva la parola. Come uomo posso solo che parlarne bene. Ci siamo scontrati più volte, tipo sulla questione dei palazzoni di Selva Candida eppure il rispetto non è mai mancato. Oggi, purtroppo, questo aspetto è sempre meno presente”.

E per far capire chi fosse Rino Di Vito, Iori ha raccontato: “Venne redatta una delibera sul piano di illuminazione in via della Lucchina. Beh, lui disse che la sua via doveva essere esclusa perché non intendeva che qualcuno pensasse a favoritismi. Allo stesso tempo sapeva anche alzare la voce: se fosse vivo, avrebbe già ripristinato le strutture (danneggiate e rimosse, come riportato da Il Pungolo) dell'area giochi all'interno del centro a lui dedicato. Poteva sedere sui banchi della maggioranza o dell’opposizione ma non avrebbe perso tempo. Ne sono certo”.