Addio ponticello della Peugeot: dopo mesi rimossa la vettura abbandonata

Per qualcuno rappresentava un punto di riferimento, tipo uno di quelli che lasci nel bosco per non perdere l’orientamento. Dopo mesi è stata rimossa la vettura abbandonata su via Casal del Marmo, a Palmarola. Addio, quindi, a quello che era stato ribattezzato il ponticello della Peugeot. RomaToday ne aveva parlato il 19 gennaio, segnalando la presenza della vettura a cui mancava il cofano posteriore e gli specchietti. Un veicolo ‘sgarrupato’ che, a forza di segnalazioni, è stato tolto dal bordo della carreggiata. Meglio tardi che mai.

Le reazioni sui social

Le reazioni sui social non sono mancate. Marco ha commentato “evviva, marzo si avvicina” mentre Gianluca ha ammesso “no, mi ci ero affezionato”. Sara ha evidenziato “ora cominciano a mancare i punti fermi, le mie sicurezze”, mentre Daniela è stata lapidaria: “Speriamo che facciano un bel giro nelle zone intorno, che ce ne sono altre”.

La Peugeot abbandonata

La Peugeot si trovava sul lato opposto della fermata dell’autobus Casal del Marmo/Palmarola. Il cofano posteriore era assente come gli specchietti. Le ruote stavano al loro posto, stesso dicasi per i sedili e il volante. Comunque, guardando bene, c’era l’impressione che ignoti avessero fatto visita all’automobile. Tanto che qualcuno ha notato: “Tra un po’ la potavano”.