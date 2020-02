Ottavia, nel centro anziani arriva Punto Roma Facile: studenti “tutor” dei nonni

Inaugurato il nuovo Punto Roma Facile nel centro anziani di Ottavia. Arriva dunque nella periferia nord ovest della città uno degli spazi assistiti di Roma Capitale dove i “facilitatori digitali”, operatori e volontari appositamente formati, sono a disposizione degli utenti che hanno bisogno di indicazioni e consigli relativi all’uso del computer, alla navigazione in rete e all’accesso ai principali servizi on line.

A Ottavia il Punto Roma Facile: Raggi taglia il nastro

A tagliare il nastro del Punto Roma Facile di Ottavia la Sindaca Virginia Raggi e il presidente del XIV Municipio, Alfredo Campagna.

"Questi punti che apriamo da qualche anno sono un modo per accorciare le distanze del divario digitale. Ormai la comunicazione e il rapporto con la pubblica amministrazione si sta spostando sempre più su internet e quindi il computer è fondamentale. Tutti i non nativi digitali, volenti o nolenti, si devono sforzare per imparare le nuove tecnologie. Chiedere ed ottenere un certificato dal pc piuttosto che andare in un ufficio - ha spiegato Raggi- semplifica la vita".

Punto Roma Facile di Ottavia: studenti “tutor” dei nonni

Il nuovo Punto Roma facile è dotato di un computer dal quale gli anziani potranno imparare a navigare in internet e chiedere documenti e certificati vari sul sito del Comune di Roma.

I "tutor" dei nonni di Ottavia che vorranno utilizzare la postazione saranno alcuni studenti del liceo Gassman. Il Punto Roma Facile nel centro anziani di Ottavia sarà attivo il giovedì dalle 9 alle 13, su appuntamento.