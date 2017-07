Ottavia, il parco di via Tarsia riqualificato "grazie alla donazione di un privato"

Ormai non c’era rimasto più niente. Ma adesso è arrivata la buona novella: entro breve tempo il parco di via Tarsia può ripartire. È stata Valeria Pulieri, assessora all’Ambiente del Municipio XIV, ad annunciare che sarà riqualificato “grazie alla donazione di un privato”. L’occasione per ufficializzare il tutto si terrà domani, 26 luglio, alle 18. Un appuntamento organizzato proprio all’interno del parco, dove sarà presentato – ancora il nome è nascosto da un velo di mistero – chi ha deciso di contribuire alla rinascita dello spazio.

La riqualificazione delle aree verdi

“La riqualificazione delle aree verdi e degli spazi pubblici è uno degli obiettivi più importanti di questa Amministrazione – ha riferito Pulieri – e stiamo lavorando con tutti gli strumenti a disposizione per poter raggiungere questo scopo, passo dopo passo”. Durante l’incontro, ha ricordato l’esponente della giunta Campagna, verranno raccolte “le esigenze e le indicazioni di cittadini”, che potranno fornire così un proprio contributo o suggerimento sulla ‘ristrutturazione’ del parco di via Tarsia.

Uno spazio comune importante per il quartiere

Soddisfazione è stata espressa anche da Retake Roma Ottavia. Mara De Paolis, che fa parte degli amministratori del gruppo, ha raccontato su Facebook: “Il nostro primo intervento nella zona c’è rimasto nel cuore, forse perché ha segnato il nostro battesimo, perché ci ha fatto innamorare dell’idea e vedere concretamente che insieme si può”. Già, perché poche ore dopo quel lavoro di ramazza - come raccontato da RomaToday - il parco venne imbrattato con le bombolette spray. “Dopo un po’ di sconforto e rabbia, ci ha rinforzato e il ricordo ci fa andare avanti. O forse perché, in quanto 'ottaviani', sappiamo che è uno spazio comune – ha terminato – importantissimo per il nostro bellissimo quartiere”.