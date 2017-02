Papa Francesco in visita nel Municipio XIV: il 12 marzo sarà ad Ottavia

Adesso è ufficiale: Papa Bergoglio domenica 12 marzo farà visita ai fedeli della parrocchia Santa Maddalena di Canossa in via della Lucchina, a Ottavia, nel Municipio XIV. A confermarlo, a RomaToday, è padre Giorgio: "Sì, stiamo lavorando per i preparativi. Sono giornate intense".

PROGRAMMA - Il programma dovrà essere limato ma in linea di massima è pronto: il Pontefice arriverà alle 16, dopodiché incontrerà i ragazzi del catechismo e chi ha ricevuto il battesimo nell'anno precedente. "Inoltre – ha sottolineato Padre Giorgio – il Papa sarà a contatto con gli ammalati, con il consiglio pastorale parrocchiale e con i catechisti".

MESSA - Il Pontefice, infine, intorno alle 18 celebrerà la Santa Messa. "Sarà un momento importante per la nostra comunità e la zona in cui viviamo – ha concluso Padre Giorgio – ora non resta che organizzare il tutto al meglio".