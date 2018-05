A Palmarola parcheggio selvaggio quotidiano: l’autobus non passa

Una scena che “si ripete” e che crea non pochi disagi. Siamo in zona Palmarola, Municipio XIV. Qui spesso e volentieri l’autobus ha grandi problemi di manovra, a causa del parcheggio selvaggio. Il tutto avviene in via della Palmarola Nuova, all’angolo con via Cusano Milanino.

Calvario quotidiano

Secondo quanto riferito, le scene di clacson strombazzanti tipo vittoria dell’Italia ai Mondiali sono all’ordine del giorno. Un calvario per chi abita lì vicino e per l’autista di turno a bordo del mezzo pubblico, costretto a superarsi per poter procedere.

Sosta selvaggia a Palmarola

Nel tratto considerato ci sono delle attività, quindi la presenza degli avventori è tangibile, specialmente la sera. Le vetture in sosta, però, non aiutano la fluidità del traffico. E perciò, inevitabilmente, nascono i grattacapi.

"La solita storia"

“Ogni volta è la solita storia – ha riferito un residente – automobili ferme in punti impensabili e autobus in difficoltà. Senza considerare il passaggio di veicoli e scooter, che procedono lungo il senso di marcia. La situazione sta diventando pesante. Perché, puntualmente, le corse subiscono rallentamenti. E tutto per colpa della sosta selvaggia”.