Palmarola, destra e sinistra insieme per ricordare Rino Di Vito

Politici locali di oggi e del passato, residenti, amici. Da destra a sinistra, nessuno escluso, per ricordare Rino Di Vito, il Peppone di Ottavia. Un politico "leale e uomo vero" che ha lasciato il proprio stampo nell'Amministrazione dell'allora Municipio XIX (oggi XIV). Sabato scorso – alle 16,30 – è stato organizzato l'evento su largo Codogno, all'interno del centro polivalente, per il decimo anniversario dell'intitolazione dell'area giochi a Di Vito.

Alessio Cecera, esponente Pd di Monte Mario, ha commentato: "È stata una bellissima giornata, almeno cento persone hanno partecipato. C'erano ex consiglieri del Municipio che hanno condiviso con Rino Di Vito l'attività istituzionale. Da Benito Peri e Angelo Iorio ex rappresentanti di Alleanza Nazionale a Fausto Carano e Ilaria Ceccarelli, ex Ds. Con loro Enzo Calzetta del centro anziani e gli ex minisindaci, Valerio Barletta ed Emilia Allocca".

Antonella Di Vito, figlia di Rino, ha aggiunto: "Siamo stati felicissimi, come famiglia, per l'enorme affetto mostrato dai cittadini di Palmarola e per la grande disponibilità di tutti i frequentatori del centro anziani".