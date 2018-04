Lutto a Palmarola: è morta Luisa Siani, anima storica del quartiere

Una vita in prima linea, impegnata nel sociale e nell'aiutare il prossimo. È lutto a Palmarola: ieri 19 aprile è deceduta, a 72 anni, Luisa Siani, presidente del centro anziani e scrittrice. Una brutta malattia l'ha strappata all'affetto dei suoi cari, ma il ricordo della donna è presente in questo lato del Municipio XIV. Perché nessuno può scordare le sue battaglie - dalla modifica della viabilità del quartiere alla costituzione del cdq - spinte dal senso civico e da valori sani. Un personaggio completo, vicino alla fede, come scritto in alcuni versi "...un giorno qualunque, in un viottolo sconosciuto imboccato per caso, ti ho incontrato. Tu eri lì, da sempre!".

Il ricordo di Luisa Siani

Luisa Siani era una infermiera professionale. Aveva mosso i suoi primi passi al Gemelli, per poi proseguire al San Filippo Neri e al Sant'Andrea. Un passato in corsia che non ha mai dimenticato. Non a caso, come ricordato dall'ex consigliera municipale Elisabetta Papini, ha fornito il proprio sostegno ai lavoratori della clinica Salus Infirmorum di Ottavia, nel momento in cui rimasero senza stipendio per mesi. Luisa amava Palmarola, soprattutto per la sua tranquillità. Allo stesso tempo, come ricorda il figlio Mino, "non gradiva l'indifferenza". Il tutto in linea con il suo carattere. E la sua voce, che a metà anni Ottanta risuonava nelle frequenze della Palmaradio, emittente della parrocchia di Sant'Ilario, resterà indimenticabile.

"La presidentessa"

Luisa Siani, poi, era "la presidentessa" del centro anziani Rino Di Vito, struttura verso la cui realizzazione si è battuta per dieci anni. Così, il 7 febbraio 2015, l'aveva definita Valerio Barletta, oggi consigliere di minoranza Pd di Monte Mario e all'epoca minisindaco del Quattordicesimo. Luisa venne eletta nella posizione di vertice in un Consiglio di soli uomini. Nei mesi scorsi aveva presentato le sue dimissioni per motivi di salute, ma nel centro le cariche - ufficialmente - non sono state ancora redistribuite.

Le testimonianze su Luisa Siani

Il presidente del Municipio XIV, Alfredo Campagna, ha inviato un telegramma alla famiglia di Luisa Siani, a nome della giunta e del Consiglio, in cui è stata ricordata la 72enne, "figura femminile dalle eccezionali doti intellettuali, riferimento importante e guida sicura negli anni di presidenza del centro anziani". E gli attestati di stima non sono finiti qui: "Era una persona di una disponibilità unica – ha riferito, con la voce strozzata dall'emozione, Giancarlo Di Carlo, presidente del comitato di quartiere di Palmarola – voleva trasformare il centro anziani. L'idea era quello di farlo diventare una sorta di polo culturale, non solo quindi un luogo dove trascorre il tempo a giocare a carte". Sulla stessa linea Alessio Cecera, esponente del Pd locale: "Ha dato tanto per la zona di Palmarola. È stata la prima presidente donna del centro anziani. Ha svecchiato la cultura, il modo di agire e di fare con la sua forza, con il suo essere controcorrente. Un esempio, per il territorio e il quartiere".

Funerali di Luisa Siani

Luisa Siani lascia il marito Ascanio, i figli Mino e Loredana, quattro nipoti e "diversi bisnipoti". I funerali si terranno domani, sabato 21 aprile, alle 14, nella chiesa Natività di Maria Santissima in via Santi Martiri di Selva Candida. Ai familiari le condoglianze da parte della redazione di RomaToday.