Palmarola, il fosso di Santo Spirito in attesa di bonifica: “Degrado a Cinque Stelle”

“L’intervento non è mai stato effettuato”. Alessandro Montanari, presidente dell’associazione Fare XIV, ha segnalato che ancora non è stata svolta la bonifica del fosso di Santo Spirito, zona Palmarola. Una situazione, questa, non proprio idilliaca: “È un’arteria che attraversa il quartiere. Il fosso è totalmente coperto di erba, altri punti sono inaccessibili perché c’è fango. Il rischio numero uno è il possibile allagamento dei fabbricati adiacenti”.

Lo striscione di protesta

Montanari, per dare una sterzata decisa, ieri 25 settembre ha depositato uno striscione, con scritto “Fosso Santo Spirito, degrado a Cinque Stelle”. Poi, a RomaToday, ha precisato: “A me non interessa rispondere a chi mi dice ‘ma prima l’hanno mai pulito il fosso?’ Oppure 'le altre Amministrazioni cosa hanno fatto? Sono osservazioni che non meritano commenti. Adesso governa il M5S, che deve fornire risposte e, soprattutto, ha il compito di porre un rimedio alla situazione”.

"In un anno non ho visto un miglioramento"

Il presidente di Fare XIV, peraltro, a maggio aveva scritto al Quattordicesimo, chiedendo lumi sull’intervento. Eravamo in una fase dove da Monte Mario avevano annunciato i lavori sugli argini del fossi dell’Acquasona, del Bamboccio e di Santo Spirito. “Sono trascorsi quattro mesi. Così – ha spiegato Montanari – ho chiesto lumi, con nota protocollata, anche all’assessore locale all’Ambiente, Valeria Pulieri. Speriamo che qualcosa si muova, perché in un anno non ho visto né un miglioramento né un cambiamento in merito alle questioni sollevate”.

L'intervento

Michele Menna, assessore ai Lavori pubblici del Municipio XIV, ha spiegato che effettivamente ci sono stati dei ritardi dovuti a un'emergenza emersa nel territorio e quindi le forze sono state dirottate, giocoforza, da un'altra parte. Dopodiché ha riferito: "Con il nuovo appalto interverremo sul fosso di Santo Spirito. Il mese prossimo entrerà in funzione la nuova ditta".