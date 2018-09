La dea bendata bacia Ottavia: vincita milionaria con un gratta e vinci da 5 euro

La dea bendata bacia Ottavia. E' al bar Festival di via Casal del Marmo che un giovane della zona, lavoro umile e una famiglia sulle spalle, ha grattato il biglietto vincente: un "Turista per sempre" da 5€ che gli varrà 6mila euro mensili per vent'anni, 300mila euro subito e 100mila come bonus finale.

Gratta e vinci fortunato a Ottavia

Una vincita super nella borgata del Municipio XIV, la stessa dove vive la Sindaca Raggi. Un regalo fortunato per l'incredulo vincitore che, preso dall'emozione, si è recato per ben due volte al bar Festival per essere sicuro del bacio ricevuto dalla fortuna. A donargli il biglietto vincente il padre, pensionato.

Il vincitore ha voluto mantenere l'anonimato, mentre al Festival, dove già campeggia una gigantografia del biglietto milionario, la festa è grande e continua.

La gioia dei titolari del bar Festival

"L'atmosfera di questi giorni è strepitosa e straordinaria: siamo tutti molto contenti per questa vincita, perchè è toccata ad una famiglia semplice, come tante" - ha detto a RomaToday Maria Cristina Marra, una dei titolari del bar Festival.

"Il vincitore, ma soprattutto il padre, sono nostri clienti abituali. Un caffè, quattro chiacchiere e ogni tanto un gratta e vinci. No sono giocatori accaniti" - ci dicono da Casal del Marmo. L'altro giorno il biglietto vincente, rendita mensile e bonus: 2 milioni di euro circa l'incasso complessivo.