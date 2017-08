Ottavia, dal progetto della piazza al degrado: via Camilla Ravera resta abbandonata

Tutto fermo a data da destinarsi. In principio doveva diventare la piazza di Ottavia. Non solo: lo spazio avrebbe dovuto portare in dote “un centro civico, una fontana, uno spazio pubblico con anfiteatro e un parcheggio interrato”. Ma oggi, come sottolineato dal consigliere di Pd di Monte Mario, Alessio Cecera, c’è solo degrado. L’area in questione è collocata tra il piano di zona Lucchina e il centro commerciale Gulliver. Siamo in via Camilla Ravera, Municipio XIV.

Opere a scomputo mai concretizzate

“Tutti gli interventi sopracitati erano opere a scomputo previste nel progetto del centro commerciale – ha ribadito l’esponente Pd – che però non si sono mai concretizzate”. Il punto nero di questo lato di territorio si trova a due passi dalla chiesa Santa Maddalena di Canossa. Cecera, a Roma Today, ha raccontato: “Il costruttore, da accordi, avrebbe dovuto cedere al Comune la piazza. Purtroppo la ditta è fallita e adesso ci troviamo, da troppo tempo, in uno stato di abbandono. Il parcheggio interrato – ha incalzato – è terra di nessuno: viene utilizzato da sbandati per dormire e per altre attività illecite. In quel posto, furono rinvenute le reliquie di Santa Maddalena di Canossa, rubate nella vicina chiesa”.

"La gru è diventata una minaccia per il vicinato"

Tutto finito? Anche no. Ci sono altre note dolenti, come la gru “presente sul posto da circa una decina di anni, che staziona lì senza una adeguata messa in sicurezza. Mesi fa abbiamo lanciato l’appello all’Amministrazione capitolina per risolvere la situazione. Oggi torniamo a farci sentire. Come Partito democratico – ha terminato – rinnoveremo la richiesta al minisindaco, Alfredo Campagna e alla sindaca, Virginia Raggi, di inserire questa opera pubblica tra quelle da sbloccare anche con piccoli investimenti finalizzati alla messa in sicurezza. Ad esempio, per ripulire dai materiali di risulta tutta l'area, recintare le parti più pericolose, rendere fruibile la parte pavimentata e far smontare la gru che ormai è diventata una minaccia per il vicinato”.