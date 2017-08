Ottavia, si rompe tubatura: strada allagata e rubinetti a secco

Rottura improvvisa sulla rete idrica di Ottavia: il guasto sulla tubatura di via Casal del Marmo all'altezza del civico 109. Copiosa perdita d'acqua in strada e immediato intervento di Acea a comportare la deviazione del traffico veicolare.

Allagamento in via Casal del Marmo: traffico deviato

In seguito al guasto alla rete idrica di via Casal del Marmo la viabilità risulta deviata nel tratto tra via Panizzi e via della Stazione di Ottavia: in particolare Casal del Marmo chiusa per allagamento all'intersezione con via della Stazione Ottavia. Sul posto i tecnici di Acea.

Ottavia senz'acqua: tubatura rotta e strada allagata

E l'intervento degli addetti sulla tubatura danneggiata potrebbe comportare per le utenze della zona mancanza d'acqua e abbassamento di pressione. "I lavori in corso si protrarranno fino a risoluzione del problema" - hanno fatto sapere dalla Giunta del Municipio XIV.

Per Ottavia e dintorni è il secondo guasto sulla rete idrica in pochi giorni: già il 23 agosto alcuni dei quartieri di quella parte del Municipio XIV si erano ritrovati con i rubinetti a secco a causa di un malfunzionamento dell’impianto di sollevamento della torre piezometrica di via Trionfale.