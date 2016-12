Ottavia, distrutta la targa di via Vivi Gioi

I pezzi sull'asfalto fermi lì da giorni. Quanti? C'è chi ha detto un paio e chi, addirittura, ha parlato di due settimane. Il dato concreto è risultato uno: la targa di via Vivi Gioi completamente distrutta.

Domenico Ciardulli, dell'associazione culturale Lucchina e Ottavia, ieri 26 dicembre ha scattato una fotografia all'altezza di via Luisa Spagnoli. Le cause di quanto avvenuto sono al momento ignote. Ma c'è chi si è domandato come mai nessuno si sia accorto di nulla.

"Abito in zona, passeggiavo da quelle parti – ha spiegato Ciardulli a Roma Today – ho visto il marmo per terra. Qualcuno mi ha persino riferito che la targa possa essere caduta a seguito dell'ultima tromba d'aria. Francamente ritengo che l'episodio sia accaduto più di recente".