Ottavia, sfida con il sorriso: riempire un sacchetto con 100 mattoncini Plus Plus

Una scommessa divertente, rivolta ai più piccoli, arriva da Ottavia: utilizzando una paletta dovrà essere riempito un sacchetto con 100 pezzi di Plus Plus, i famosi mattoncini tridimensionali. Chi ci riuscirà, si porterà il bottino a casa, perché sarà in regalo. L'iniziativa è in programma domani 1 aprile - dalle 10 alle 13,30 - nel negozio 'Giocheria' di Giovanna D'Annibale.

Chi potrà partecipare? In linea di massima i bambini che hanno quattro-cinque anni "ma se ne hanno meno non è un problema – ha spiegato la titolare – l'importante è imparare e crescere. I Plus Plus rappresentano un sistema di costruzioni molto creativo, che stimola la manualità e, di conseguenza, la parola".

Obiettivo della sfida, chiamiamola così, "è contenere la tentazione goliardica di riempire oltremodo il sacchetto". E se qualcuno sforerà? "Faremo finta di niente – ha assicurato la signora Giovanna – alla fine è un gioco".

Il punto vendita è anche sede dell'associazione culturale Lucchina e Ottavia, fondata nel 2012, di cui Giovanna D'Annibale è presidente: "Più che nella vendita plastica, a me piace investire nella creatività. Un aspetto, questo, che offro a chi viene a trovarmi. L'Associazione, in tal senso, valorizza le attività di quartiere. A Carnevale, per esempio, abbiamo organizzato la festa ‘A spasso con i quadri’, dove ai bambini veniva spiegato cosa pensava un artista nel momento in cui ha pensato quel determinato dipinto. Oppure, nel 2015, con Ama è stato organizzato un gioco per insegnare ai bimbi come deve essere svolta la differenziata".

A questo punto, per chi ha un occhio di falco, non resta che recarsi in via della Stazione di Ottavia, al civico 73. E bussare alla porta di Giocheria. Anche perché qui ha messo piede anche la sindaca, Virginia Raggi: "Sì, è venuta con il figlio. E ha giocato con i Plus Plus". Quindi, coraggio!