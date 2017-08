Municipio XIV, guasto tra Ottavia e Trionfale: risveglio senza acqua per i residenti

Ottavia, Selva Nera, Selva Candida, Trionfale, Sant’Andrea, Palmarola, Lucchina. Sono alcune zone che oggi 23 agosto si sono svegliate senza acqua. A quanto pare, è stato rilevato un guasto tra Ottavia e Trionfale, con i tecnici Acea subito impegnati per risolvere il problema. “Ho contattato la responsabile di zona di Acea Idrica – ha riferito il consigliere Pd, Alessio Cecera – la problematica è stata individuata all’impianto di sollevamento della torre piezometrica di via Trionfale, l'intervento di ripristino è previsto per le 13. Invito i cittadini a segnalare ad Acea eventuali disagi, nel caso dovessero verificarsi”. Michele Menna, assessore ai Lavori pubblici di Monte Mario, al nostro portale ha riferito che erano in corso le operazioni di ripristino.

"Ci siamo svegliati senza acqua"

“Nella parte di viale Esperia Sperani non c’era acqua – ha raccontato un residente a RomaToday – era mancata già ieri pomeriggio, poi è tornata subito. Stamattina, però, ci siamo svegliati con i rubinetti a secco, senza ricevere notizie o avvisi. Per fortuna che ieri, nei momenti di emergenza, ho riempito la vasca e non l’ho svuotata”.

Le segnalazioni dei cittadini

Diverse le segnalazioni dell'assenza di acqua che hanno invaso alcuni gruppi Facebook del Municipio XIV. Criticità, per esempio, sono state evidenziate in via Gaverina, via Cogliate, via Nosate, via Lurano, via della Riserva Grande, via Gavardo, via Ipogeo degli Ottavi, via della Stazione di Ottavia.