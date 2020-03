Ottavia, via i rifiuti banchetto per cinghiali. Ama rimprovera "incivili" e residenti

Cinghiali scatenati ad Ottavia dove un branco ha assaltato una batteria di cassonetti trasformando via Carlo Piancastelli in una sorta di discarica. Colpa della raccolta a rilento: nonostante la città ferma nel pieno dell’emergenza Coronavirus, l’Ama è in sofferenza con un “numero crescente di malati tra i suoi lavoratori” – ha spiegato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Coronavirus, rifiuti in strada: “Lavoratori Ama malati”

Così in più parti della città si rivedono pattumiere stracolme e marciapiedi invasi dai sacchetti della spazzatura. La Municipalizzata, decimata nel personale e alle prese con la sanificazione straordinaria delle strade, fa quel che può.

Ottavia, cinghiali intorno ai cassonetti

Ad Ottavia le squadre di zona sono intervenute per svuotare i contenitori condominiali di via Carlo Piancastelli “e – fa sapere l’azienda - per rimuovere anche i rifiuti abbandonati scorrettamente nelle loro vicinanze da parte di ignoti”.

Poi il rimprovero ai residenti ai quali Ama ha tenuto a ricordare che i bidoncini per le varie tipologie di rifiuto, come stabilito per il servizio di raccolta porta a porta, “debbono essere custoditi all'interno dei condomini, o in aree recintate di pertinenza, per evitare che possano diventare ricettacolo di rifiuti”.

Ama rimprovera Ottavia: “Bidoncini vanno recintati”

“La via si trova nelle vicinanze di aree verdi, tra cui la Riserva Naturale dell'Insugherata dove è stata segnalata più volte la presenza di cinghiali, la cui diffusione – sottolinea la Municipalizzata - non può essere ovviamente materia di controllo da parte di Ama".