La periferia sotto la neve: a Ottavia compleanno nel segno dello snowboard

Per pranzo la polenta, il menù era quasi scontato. E poi le candeline del compleanno, 'spente' in maniera alternativa. Gabriela vive a Ottavia. Oggi compie 31 anni e insieme al compagno Vincenzo (foto sotto) ha deciso di festeggiare la giornata facendo snowboard. A dare manforte, la neve caduta sulla Capitale. L'idea è balenata nella serata di ieri 25 febbraio. Una cosa buttata lì, quasi per scommessa: "Se fuori imbianca, via ai fuoripista". Detto, fatto.

Il racconto

Via Giuseppe Mazzatinti, via Raffaele Filamondo, via Antonio Bertolotti sono state le strade percorse dalla coppia. A ricordare questo lunedì un video on the road: "È stato bello – ha raccontato Gabriela ai taccuini di RomaToday – siamo stati fuori dalle 7 alle 8 di mattina. A quell'ora non abbiamo trovato nessuno. O meglio, c'era una vettura che non riusciva a muoversi per colpa della troppa neve. Ci siamo offerti per un aiuto, ma hanno risposto che non ne avevano bisogno. Anzi, hanno detto 'almeno voi vi divertite'".

Il video

Come detto, l'uscita a Ottavia sullo snowboard è stata immortalata da un video girato da Vincenzo. Nelle riprese ci sono lui e Gabriela mentre si cimentano tra le strade della borgata. Zaino in spalla, abbigliamento professionale, mente libera: gli ingredienti giusti per lasciarsi alle spalle i problemi e affrontare, con il sorriso, un giorno che sul calendario sarà cerchiato con il pennarello rosso.

La prima volta

"Nel 2012, quando nevicò a Roma, non conoscevo Vincenzo – ha terminato Gabriela – e nemmeno praticavo lo snowboard. Quindi l'uscita di oggi, in città, è stata una novità. Perché di solito scivoliamo sulla neve di montagna". Dopotutto, nella vita, c'è sempre una prima volta. Detto, fatto.