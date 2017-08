Tragedia sul lavoro, il ricordo del maestro di boxe di Andrea: "Arrivederci Champ"

“Arrivederci champ”. Questo il finale del post pubblicato su Facebook da Matteo Merlino, maestro di pugilato nella palestra Bodymind, che si trova a Palmarola. Una palestra frequentata da un paio di anni da Andrea Onori, il 24enne che ha perso la vita a Selva Candida il 2 agosto (sarebbe rimasto folgorato da una scarica elettrica) mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in un appartamento della zona.

"Era un ragazzo riservato e rispettoso"

“Per il il 2018 erano previste delle gare, Andrea apparteneva alla categoria dei 69 chili (pesi welter). Era un ragazzo estremamente riservato – ha raccontato Merlino a RomaToday – qui non ha mai dato problemi, era sempre rispettoso sia nei miei confronti che in quelli degli altri allievi. Andrea era pronto al sacrificio, alla fatica. Si è avvicinato alla boxe perché appassionato. Non so cosa altro aggiungere, è una tragedia”.

"Te ne vai troppo presto"

Matteo Merlino, sul social network, ha pubblicato una foto dove si intravede - in canotta grigia - proprio Andrea Onori. Con un commento: “Sei stato sempre impeccabile – ha scritto – sempre al tuo posto , sempre in punta di piedi. È stato un piacere averti in palestra, te ne vai troppo presto. Veglia sui tuoi cari e sul piccolo Diego”.