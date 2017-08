Monte Mario, in via Cesare Lombroso riecco il mercatino abusivo

A fine giugno il blitz per porre un freno alla criticità. Ma nelle ultime due domeniche (13 e 20 agosto) il mercatino abusivo si è riaffacciato a Monte Mario, in via Cesare Lombroso. Sono state diverse le segnalazioni che hanno infatti invaso le bacheche di alcuni gruppi Facebook. E a darne conferma è Alfredo Campagna, presidente del Municipio XIV, che a Roma Today ha affermato: “Sono al corrente di quanto accaduto. In queste ultime settimane, sono state molte le situazioni emergenziali che hanno impegnato in modo preponderante l’organico presente. In primis gli incendi divampati sul nostro territorio e non solo. Quello di Castel Fusano, per esempio, ha distratto molte risorse anche al nostro Municipio”.

"Garantire il rispetto della legalità"

L’Amministrazione a Cinque Stelle, sempre per voce del presidente Campagna, non ha certo intenzione di abbassare la guardia: “È nostra ferma intenzione portare avanti l’operazione congiunta intrapresa con le forze dell’ordine, al fine di impedire lo svolgimento del mercato e garantire il rispetto della legalità”.

Un coordinamento delle forze dell'ordine

Alessio Cecera, consigliere del Partito democratico, nel frattempo è intervenuto sulla vicenda: “Il controllo efficace è possibile con un coordinamento di tutte le forze dell’ordine. Se manca questo tassello diventa un problema, perché la polizia locale non può riuscire a coprire tutto. L’impegno dei caschi bianchi c’è – ha riferito a questo portale – ma le risorse umane sono poche e così ogni azione di pattugliamento è vana. Senza il coinvolgimento del tavolo della sicurezza, non si troverà mai la quadra. Il tavolo, va detto, se viene convocato non lo sappiamo, perché a oggi non siamo mai stati invitati. Nella precedente legislatura (governo Pd) voglio ricordare che invitavamo anche i capigruppo di opposizione”.

Il blitz di giugno

Come ricordato in precedenza, nella notte tra il 24 e il 25 giugno ci fu l’intervento in via Cesare Lombroso per bloccare il mercatino abusivo. In quell’occasione, Alfredo Campagna aveva puntualizzato: “La cosa più difficile è stata quella di far capire ai cittadini che il mercatino abusivo fosse chiuso ricevendo molte critiche dagli assidui frequentatori” e dagli abitanti della baraccopoli, che si trova a due passi da lì. Comunque, secondo quanto trapelato da via Mattia Battistini, l’attenzione è - e sarà - alta.

La precisazione del minisindaco

Sulle parole di Cecera, invece, il presidente pentastellato ha precisato: “L’ultimo tavolo di osservazione sulla sicurezza risale al 20 luglio. Il prossimo è a settembre (da fissare la data, ndr). Per quanto riguarda il tema del coinvolgimento, la prefettura ha stabilito modalità differenti: solo il presidente e le forze dell’ordine, con gli assessori a secondo dei temi, possono prenderne parte. Quindi nessuna volontà di escludere. Sulla presenza congiunta delle forze dell’ordine, la polizia locale è in presidio fisso da mezzanotte. Le altre effettuano passaggi di controllo”.