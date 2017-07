Bimbo annega durante la colonia estiva: Ottavia piange il piccolo Leonardo

"Sono profondamente addolorato per l'accaduto perché queste sono tragedie che non dovrebbero mai verificarsi”. Così Alfredo Campagna, presidente del Municipio XIV, commentando la scomparsa di Leonardo Pecetti, il bambino di Ottavia deceduto, a soli 10 anni, venerdì 28 luglio in un torrente del Parco delle Capanne di Marcarolo, Comune di Bosio (Alessandria), in Piemonte.

Il cordoglio del minisindaco

“Cercheremo di essere presenti e di essere di sostegno alla famiglia” sono state le parole pronunciate dal minisindaco di Monte Mario, che ha anche aggiunto: “Conosco personalmente i parenti del bambino".

La tragedia

Secondo le informazioni raccolte, il piccolo si trovava insieme a dei coetanei, ospiti di una colonia estiva. Il bambino si sarebbe trovato seduto su una roccia, a bordo di una pozza. A un certo punto, il masso avrebbe ceduto, trascinando Leonardo in acqua, bloccandogli le gambe sul fondo e impedendogli di risalire in superficie, per respirare.

I vigili del fuoco

Sul posto non c'era copertura telefonica. Così i presenti si dovuti recare in un'altra zona per chiamare i soccorsi. Con l’arrivo dei vigili del fuoco di Genova e di una squadra del Cnsas Piemonte Ccorpo nazionale soccorso alpino e speleologico). Dopo alcune ore di lavoro, è stato estratto il corpo, poi consegnato alle autorità per le procedure di riconoscimento.