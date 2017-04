Via Ipogeo degli Ottavi, il semaforo manca all'appello: "Il punto è pericoloso"

Sono trascorsi oltre sei mesi da quel 27 settembre, quando Stefano Oddo - consigliere di minoranza nel Municipio XIV - ha presentato un ordine del giorno per l'istituzione di un semaforo in via Ipogeo degli Ottavi. Un atto che il presidente Alfredo Campagna, come ricordato dall'esponente della Lista Marchini, "ha fatto suo. Ma a oggi non ci sono novità".

Così Oddo è tornato alla carica e nelle settimane scorse ha redatto un'interpellanza rivolta al minisindaco, dove ha chiesto se ci sia la volontà o meno di "onorare l'impegno assunto" quando "assicurò che avrebbe adottato gli atti amministrativi necessari e impegnare i fondi per l'installazione dell'impianto semaforico".

"L'apposizione di alcuni dissuasori di velocità, disposta dal gruppo XIV della polizia locale, appare come un intervento, seppur necessario, di parziale messa in sicurezza della viabilità - ha concluso Oddo - e non risolutivo".

Michele Menna, assessore ai Lavori pubblici di Monte Mario, contattato da RomaToday ha riferito: "Siamo in attesa del progetto da parte dell'ufficio competente".