Ipogeo degli Ottavi, segnalazione acustica per non vedenti: ecco il semaforo pedonale

Le operazioni, che dovevano cominciare a marzo, hanno anticipato la tabella di marcia. Al via il lavori in via Ipogeo degli Ottavi relativi al semaforo pedonale da troppo tempo atteso in zona: difatti verrà realizzato in un punto particolarmente pericoloso del Municipio XIV. L’annuncio è stato dato da Linda Meleo, assessora capitolina alla Mobilità. RomaToday, la scorsa settimana aveva scritto dell’installazione imminente. Intervento che, calendario alla mano, è partito bruciando le tappe.

Punto pericoloso a Ipogeo degli Ottavi

Il tratto interessato dal semaforo pedonale ha da un lato alcune attività commerciali e dall’altro le case Erp (Edilizia residenziale pubblica) del Comune. In uno di questi stabili - nell’androne della palazzina C, scala F - a novembre è traboccata la fogna. In assenza di interventi, la ditta dello spurgo la chiamarono i condomini, che commentarono: “Abbiamo dovuto pensarci per conto nostro”. Come detto, nel mezzo c’è via Ipogeo degli Ottavi, dove secondo quanto riferito dai residenti le vetture sfrecciano stile autodromo di Monza. Nonostante la presenza del passaggio pedonale e nonostante i fatti di cronaca del recente passato, tipo la ragazzina di 13 anni investita nel 2015. Nella circostanza, alcuni cittadini bloccarono la carreggiata con i cassonetti dell’immondizia.

Le caratteristiche del semaforo

La stessa Meleo ha annunciato le caratteristiche del semaforo: sarà dotato di sei lanterne a led, di due segnali luminosi di attraversamento e di segnalazione acustica per non vedenti. “Per aumentare la sicurezza – ha precisato – saranno allargati i marciapiedi in corrispondenza dell’incrocio. Andiamo avanti, passo dopo passo, per rendere più sicure le strade della nostra Capitale”.

La soddisfazione del Municipio XIV

L’esecutivo del Municipio XIV, in una nota, ha parlato di un risultato frutto dell' impegno preso in Consiglio dal presidente Alfredo Campagna, “un intervento, reso possibile dal lavoro della giunta municipale in sinergia con l'assessorato alla Mobilità di Roma Capitale, che consentirà l’attraversamento in piena sicurezza su un tratto di strada particolarmente pericoloso ad alta incidentalità”. L’atto in questione, che fu fatto proprio dal minisindaco, venne presentato in Aula il 27 settembre 2016 da Stefano Oddo, consigliere di minoranza di centrodestra ora al Gruppo Misto.

Vittoria dei cittadini

Sulla questione ha detto la sua pure Stefania Portaro del Partito democratico: “È un atto conclusivo e doveroso da parte della pubblica Amministrazione. Benché l'iter fosse iniziato nella passata consiliatura, la richiesta era stata inoltrata molto più in là negli anni, con l'apertura dello svincolo del Gra. Ad oggi, superate le tempistiche delle procedure burocratiche, non posso che rallegrarmi per l'installazione e riconoscere ai cittadini delle case popolari di Ipogeo degli Ottavi, il vero merito per aver garantito una maggiore sicurezza su quel tratto di strada”.