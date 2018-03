Asilo bagnato, nido sfortunato: a Ottavia piove dentro il Gallo Alfonso

Stracci per terra, umidità nei muri. Tutto all’interno di una struttura che ha riaperto i battenti nel settembre del 2015 dopo sette anni di chiusura. Stiamo parlando dell’asilo nido Il Gallo Alfonso, che si trova a Ottavia, Municipio XIV. Ieri 19 marzo alcuni genitori hanno segnalato le criticità riscontrate all’interno del plesso.

La testimonianza

Una mamma, a RomaToday, ha raccontato: “Ho trovato stracci davanti all’ingresso della mensa. Inoltre sono ben visibili le macchie di umidità. Noi abbiamo già segnalato il problema. A quanto pare, potranno essere effettuati i lavori una appena le condizioni meteo si stabilizzeranno. Cioè quando non ci saranno più precipitazioni”. Oltre a questo, è stata evidenziata un’altra falla: “L’area esterna per la classe dei medi è inaccessibile, i bimbi non possono uscire in giardino. Non è possibile una cosa del genere”.

Intervento di manutenzione

Nel frattempo, l’Amministrazione pentastellata si sta muovendo per poter stoppare future infiltrazioni. Secondo quanto appreso da Michele Menna, assessore ai Lavori pubblici, è previsto un intervento “nel corso delle manutenzioni programmate". Inoltre ha annunciato: "Abbiamo predisposto spese per mettere in sicurezza gli asili nido le aree esterne del nido”.

Il nido Gallo Alfonso

Di certa c’è una cosa: l’asilo nido il Gallo Alfonso ha avuto un parto difficile. In principio doveva essere una manutenzione straordinaria ma poi ebbero la meglio incuria e degrado. Il nido negli anni scorsi è stata la meta preferita dei vandali, ha subito furti ed è stata utilizzata come ricovero di fortuna. Per la sua riapertura, avvenuta nel settembre del 2015, sono stati spesi 305 mila euro, risorse che il Quattordicesimo ha utilizzato grazie allo sblocco del Patto di stabilità. Eppure, in base alle testimonianze raccolte, bisogna sempre fare una danza della pioggia al contrario, per evitare che la pioggia entri dentro il plesso.