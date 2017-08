Bimbo annegato durante la colonia estiva: a Ottavia l'ultimo saluto al piccolo Leonardo

Un applauso ha salutato Leonardo Pecetti, il ragazzino di 10 anni deceduto venerdì 28 luglio in provincia di Alessandria. Oggi, 3 agosto, sono state celebrate le esequie in via della Lucchina, nella chiesa Santa Maddalena di Canossa. Lacrime e commozione hanno accompagnato il funerale del piccolo, la cui salma è stata composta all'interno di una bara bianca. La cerimonia si è tenuta a Ottavia, nel Municipio XIV.

I fiori bianchi

Tanti i bambini presenti, chi con una rosa bianca e chi con una calla. Un ragazzino, prima della cerimonia funebre, ha detto rivolto ai compagni: “Leonardo da grande voleva programmare i giochi della Playstation”. Una bambina, invece, nel corso della messa non è riuscita a trattenere le lacrime ed è stata accompagnata fuori. Due amichetti l’hanno consolata, mentre lei toccava una stella disegnata sull’astuccio blu che teneva in mano.

L'amore dei genitori

In chiesa, i genitori di Leonardo, Mauro e Francesca, erano l’uno accanto all’altra. Intorno, parenti e amici, stretti in un abbraccio collettivo. La madre del piccolo, inoltre, ha letto delle righe, dove era concentrato il significato del sapere amare. Al termine del suo intervento, è partito un applauso spontaneo. Lo stesso applauso che si è alzato al cielo e che ha accompagnato Leonardo nel suo ultimo viaggio.

Bimbo annegato durante la colonia

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì 28 luglio. Leonardo era insieme a dei coetanei, ospiti di una colonia estiva. Il bambino, a quanto pare, si sarebbe trovato a sedere su una roccia, a bordo di una pozza. A un certo punto il masso ha ceduto, trascinando Leonardo in acqua, bloccandogli le gambe sul fondo e impedendogli di risalire in superficie. Sul posto, per i soccorsi, i vigili del fuoco e una squadra del Cnsas Piemonte (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico).