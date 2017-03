Via Cesare Lombroso, l'attacco: "Chiudere il mercato abusivo"

"Il mercato abusivo di via Cesare Lombroso deve chiudere". A urlarlo a caratteri cubitali è Mauro Ferri, consigliere di Fratelli d'Italia nel Municipio XIV. L'espondente del centrodestra, in un'interrogazione a risposta orale, ha chiesto sia al presidente, Alfredo Campagna che alla giunta pentastellata perché ancora non sono stati presi interventi nel merito.

"Quel mercato è una inaccettabile violazione delle regole e della legalità – ha tuonato Ferri – inoltre è uno schiaffo insopportabile a tanti esercenti commerciali, che lavorano onestamente e pagano le dovute tasse, oltre ai relativi tributi".

Così, per Mauro Ferri, è opportuno che il Quattordicesimo "faccia sentire la sua voce, chiedendo operazioni risolutive per poter arrivare alla chiusura definitiva del mercato. Sui iniziativa dei consiglieri di centrodestra era stata presentata una mozione approvata dal Consiglio, che chiedeve di mettere la parola fine".