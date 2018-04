Impianto fognario delle case popolari in tilt: “Acqua sporca sale nel lavandino della cucina”

L’acqua non si usa. Sennò sono dolori. È questa la situazione denunciata a Ottavia, Municipio XIV, in via Gallicano nel Lazio, dove si trovano le case Erp (Edilizia residenziale pubblica) del Comune. In pratica, c’è un problema alle fogne. E l’acqua sporca sale fino al lavello della cucina. Una criticità che non è nuova, come racconta una signora: “Negli ultimi due anni sarà già la terza volta”. E da quasi due mesi non si muove foglia.

Problemi alla fogna nelle case popolari

A essere colpita è la palazzina B, scala C. Sei locali devono stare lontani dal lavandino nella stanza dove si prepara il cibo. C’è chi si arrangia con stoviglie di plastica mentre altri lavano forchette e coltelli al bagno. La falla, secondo le testimonianze raccolte, tiene in ostaggio le abitazioni che si snodano tra il secondo e il quarto piano.

Acqua sporca nel lavandino della cucina

Proprio in un appartamento situato al secondo livello dell’immobile è comparsa la sgradevole sorpresa: "L'acqua sporca è fuoriuscita nel lavandino della cucina". Il primo provvedimento è quello di chiudere il tubo. A seguire le segnalazioni e i solleciti senza ricevere, a quanto pare, alcun riscontro. All’inquilina non resta che avvertire gli altri condomini: “Chiudete tutto, siamo alle solite”.

Le segnalazioni

“Abbiamo contattato i vigili, Acea, ci siamo rivolti alle istituzioni – rivela una residente – ma ancora non c’è stato fornito un aiuto. Non sappiamo più cosa fare e a chi dobbiamo rivolgerci”. E ancora: “Non possiamo aprire l’acqua, non utilizziamo quella della cucina. Io riempio le bottiglie in bagno, è l’unica soluzione”.

Il caso precedente a Ottavia

La situazione non è troppo distante da quanto denunciato a dicembre su questo portale. Il complesso è il medesimo, ma con il fianco offerto a via Ipogeo degli Ottavi. In quel caso nell’edificio C - scala F - la fogna trabocca, si tampona con carta asciugatutto mentre la puzza si alza per i cinque piani dello stabile. I condomini, nonostante le segnalazioni, sono costretti a chiamare una ditta incaricata dello spurgo: “Abbiamo deciso di affidarci a una ditta privata, mica potevamo stare in queste condizioni. Noi paghiamo due bollettini: uno per l'appartamento e l'altro per gli oneri accessori (acqua, luce, manutenzione). Ma qui non c'è mai nessuno che si fa vivo: le lampadine, per esempio, le abbiamo sostituite noi. Qualcuno è apparso solo per gli interventi all’ascensore”. Adesso a poca distanza da quelle abitazioni, ecco un nuovo intoppo alle fogne. E il rischio, anche qui, è che gli inquilini delle case popolari dovranno provvedere per conto proprio.