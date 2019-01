Dopo Roma Nord Iliad punta ad ovest: vuole antenne a La Storta e Ottavia

Iliad alla conquista di Roma. Il colosso francese delle telecomunicazioni tenta di rafforzare la sua presenza nella Capitale tramite la richiesta di installazione di nuove antenne.

Antenne Iliad a Roma: richieste a La Sorta e Ottavia

Due le Stazioni Radio Base che Iliad vorrebbe porre nel quadrante ovest della città. La prima in via Spineda 11 tra Villaggio San Giuseppe, Ottavia e Palmarola; l'altra in via della Storta 885.

Un punto quest'ultimo che ricade nelle competenze del Municipio XIV, che ha messo online la richiesta, ma che fisicamente è proprio al confine con il Municipio XV e con il centro de La Storta dove sorgono parrocchia, supermercati, ufficio postale ma anche la scuola media Bruno Buozzi: istituto a nemmeno 500 metri a piedi da dove Iliad vorrebbe installare la SRB. Vicina ma ben oltre i minimo 100 metri di distanza dalle scuole imposti dalla normativa.

Tre le richieste Iliad a Roma Nord

Un'antenna, quella de La Storta, che si aggiunge alle altre tre richieste di Iliad nel territorio del Municipio XV: una vera e propria pioggia di stazioni radio base a marchio francese.

Nelle mire di Iliad via Emery 47 a Saxa Rubra, con pure due SRB localizzate sull'asse Cassia: nel dettaglio via Anguillarese in zona Osteria Nuova e via Barbarano Romano, nei pressi de La Giustiniana.

La documentazione negli uffici del Municipio XIV

La documentazione relativa alla richiesta di installazione delle antenne di via della Storta 885 e via Spineda 11, per la consultazione o eventuali osservazioni e opposizioni dei cittadini, è depositata presso l'Ufficio Ispettorato Edilizio del Municipio Roma XIV Monte Mario in Piazza S. Maria della Pietà, 5 al Padiglione 32.