Municipio XIV, il sito è senza Stelle: i verbali delle commissioni latitano

Il piatto piange. I verbali delle commissioni consiliari del Municipio XIV vengono pubblicati alla spicciolata sul sito istituzionale. Per la precisione, quelli on line coprono l'arco temporale luglio-ottobre 2016. Poi buio pesto, nessuna stella a illuminare il cammino. A onor del vero fino a poco tempo fa, nell'apposita categoria, c'era il vuoto più assoluto.

A far notare l'anomalia ci pensa Andrea Montanari, ex consigliere di Monte Mario, che scrive al Segretariato generale. Quest’ultimo, il 6 marzo, manda l’informativa al direttore del Quattordicesimo: “Le verifiche effettuate hanno confermato quanto rappresentato dal signor Montanari”. Da qui il sollecito “con la necessaria tempestività” a rispettare il regolamento vigente: la copia dei verbali, infatti, deve essere trasmessa "a cura del segretario della commissione a tutti i consiglieri e agli uffici del Consiglio, entro sette giorni dalla loro approvazione, per la pubblicazione immediata sul sito del Municipio”.

“Non voglio fare polemica, sto mantenendo un atteggiamento propositivo - commenta Montanari a RomaToday - ma domando: è questa la trasparenza dei Cinque Stelle? Obbligare a costringere i contribuenti a rivolgersi al responsabile Trasparenza e Anticorruzione di Roma Capitale?”. L'argomento, secondo quanto appreso, sarà affrontato a breve anche nella commissione Controllo presieduta da Julian Colabello (Pd).