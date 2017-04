Municipio XIV, M5S ad andamento lento: "Un solo Consiglio ad aprile"

Fratelli d'Italia ha fatto le pulci ai Cinque Stelle di Monte Mario. Con una nota finale amara: "L'organizzazione delle commissioni è scarna, ad aprile è stato convocato un solo Consiglio e spesso in Aula trattiamo argomenti che risalgono a quattro, cinque mesi fa. Tutto questo è controproducente". L'affondo è di Alberto Mariani, capogruppo di FdI nel Municipio XIV.

L'esponente del centrodestra ha poi rimarcato: "A volte gli argomenti discussi sono superati. E se non lo sono, è grave che siano ancora in piedi dopo tutto questo tempo. D'ora in avanti bisognerà lavorare in modo più pressante e attento".

A fargli eco il collega di partito, Mauro Ferri: "Si ripete ciò che avevo già detto in precedenza. Nel Municipio XIV le attività istituzionali procedono a rilento. E la cosa, per certi versi paradossale, è che questo è il territorio dove risiede la sindaca, Virginia Raggi. Dati alla mano, è stato convocato un solo Consiglio ad aprile, da due settimane la commissione Commercio non viene convocata e la commissione Affari sociali ce ne è stata una in quattordici giorni. Tirando le somme, siamo indietro di quattro-cinque mesi. Se questo è l’atteggiamento e l’attenzione che hanno nei confronti dei cittadini, mi domando perché gli esponenti del M5S si siano candidati. È meglio che se ne vadano a casa e lascino spazio a chi ha voglia di lavorare”.