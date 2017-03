Il Municipio XIV diventa social: su Facebook apre la nuova pagina istituzionale

Un nuovo modo per comunicare e informarsi. È questa la decisione presa dal Municipio XIV che da ieri, 20 marzo, è social: infatti la pagina istituzionale è sbarcata su Facebook.

"Attraverso questo profilo – si legge sul social network – vi terremo aggiornati sulle principali attività municipali, le notizie riguardanti il nostro territorio e quelle più rilevanti che l’Amministrazione capitolina diffonde. Scuole, servizi sociali, modifiche alla viabilità, servizi al cittadino, bandi promossi dal Municipio, eventi culturali, sportivi e molto altro ancora, ora sono a portata di post".

Per restare aggiornati, ovviamente, basterà mettere un "mi piace".

Un elemento in più dal punto di vista dell'informazione, forse quasi per mettere a tacere la querelle circa la mancata pubblicazione all'interno del sito dei verbali delle commissioni consiliari. Verbali che, va detto, sono stati pian piano inseriti.

"Il servizio va utilizzato nel rispetto delle regole stabilite dalla social media policy – è stato ricordato – e non è abilitato ad accogliere segnalazioni e reclami, per i quali si rimanda alle normali procedure già previste". Insomma, se qualcosa non va non andate su Facebook. O meglio, non rivolgetevi alla pagina del Municipio Roma XIV (Monte Mario).