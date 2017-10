Sorveglianza e manutenzione strade: "Da M5s trattativa riservata senza bando"

Quelli di prima (sponda Pd) e quelli di adesso (i Cinque Stelle). Nel mezzo il dibattito divampato nei giorni scorsi sul fatto che nel Municipio XIV stanno per affidare “senza alcun bando” la cifra di 975.431,72 euro per “per 6 mesi di sorveglianza e manutenzione delle nostre strade”. Soldi, questi, che veranno assegnati con “una trattativa riservata su invito”. L’attacco è stato lanciato da Valerio Barletta, capogruppo del Partito democratico. A stretto giro è arrivata la replica del minisindaco, Alfredo Campagna, che ha parlato di “accuse infondate” e “sterili polemiche”.

La storia

Ma cosa è accaduto? In pratica il 29 settembre è comparso una avviso sul sito istituzionale in merito alla “Manutenzione ordinaria, sorveglianza stradale e pronto intervento nelle strade ricadenti nel territorio del Municipio XIV per il periodo 1 novembre 2017 – 30 aprile 2018”. Importo a base di gara “975.431,72 euro di cui 26.601,37 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 62.118 euro per l’attività di sorveglianza, oltre Iva al 22%”. Si tratta di una “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando”.

L'affondo di Barletta

A saltare dalla sedia è stato Barletta, che ha riferito: “Da quando sono arrivati, i Cinque Stelle si stanno rimangiando tutto quello che avevano detto. Quella che dovrebbe essere l'eccezione è diventata la regola. Spero di sbagliare, ma credo fortemente che l'importo sia stato scelto appositamente per restare sotto la soglia del milione di euro che avrebbe imposto una procedura ordinaria ed anche i tempi, ristrettissimi, fanno pensare che i controlli si ridurranno al minimo. Hanno in bilancio i fondi per un bando europeo, per un accordo quadro o quantomeno per una gara ad evidenza pubblica, aperta a tutti, e invece fanno ripescare all'ufficio tecnico le prassi che tanto ho cercato di combattere”. Lo stesso Barletta, inoltre, ha ricordato quando nel recente passato “venivamo messi in croce dai Cinque Stelle sulle procedure negoziate”. Oltre alla domanda: “E poi, dopo il 30 di aprile che si farà? Una nuova trattativa riservata?”.

La replica di Campagna

Immediatamente è arrivata la risposta del presidente del Quattordicesimo, Campagna: “In merito alla procedura usata per l'affidamento del servizio di vigilanza e manutenzione delle strade di competenza municipale mi corre l'obbligo di precisare che ad oggi siamo ancora in attesa dell'accordo quadro, da realizzare a cura del Dipartimento Simu, che purtroppo tarda ad arrivare. Nel frattempo, al fine di garantire la continuità, abbiamo deciso di affidare il servizio attraverso una procedura negoziata, in linea con la normativa vigente in materia di appalti. La procedura usata, tramite il sistema Siproneg (sistema certificato dal Simu), assicura la massima trasparenza e la rotazione delle ditte: normalmente ne vengono sorteggiate 30 ma noi come prassi estendiamo la partecipazione a 40 imprese”.

"Polemiche sterili"

Campagna ha poi sottolineato: “Mi auguro che tali misure, attuate nell'esclusivo interesse di assicurare ai cittadini la continuità di un importante servizio, non siano più argomento di accuse infondate, sterili polemiche e illazioni ai limiti della querela, specie se provenienti da chi conosce (o dovrebbe conoscere) le procedure amministrative e invece distorce le informazioni, col solo fine di screditare il lavoro dell'attuale amministrazione”.