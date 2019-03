In Municipio XIV volano stracci: espulsi i consiglieri di Fratelli d'Italia

Ancora una seduta di Consiglio "agitata" nel Municipio XIV dove tra i punti all'ordine del giorno era in discussione anche il documento di Fratelli d'Italia sulle iniziative relative al Giorno del Ricordo: la mozione non votata all'inizio del mese scorso con il consiglio chiuso tra polemiche ed urla, oltre che sedie e fogli lanciati per aria.

Volano stracci in Municipio XIV

Una scena che oggi in via Mattia Battistini ha rischiato la replica. Già perchè in apertura dei lavori il consigliere di Fratelli d'Italia, Alberto Mariani, ha chiesto alla maggioranza grillina di fare ammenda per quanto accaduto a febbraio chiedendo scusa alle vittime delle foibe e agli esuli.

Ma "non avendo ottenuto risposte e reazioni - racconta a RomaToday Mariani - insieme al collega Stefano Oddo abbiamo deciso di bloccare il Consiglio". Nello stesso frangente il blitz di alcuni giovani del quartiere, perlopiù militanti dei movimenti di destra Aurora Boreale e Magnitudo, con un grande striscione "Onore ai martiri delle foibe".

Municipio XIV: espulsi i consiglieri di Fratelli d'Italia

Lavori e discussioni bloccate, fino all'espulsione di Mariani e Oddo dal'Aula di Mattia Battistini. "La maggioranza a cinque stelle del Municipio XIV ha dimostrato di non saper gestire l'Aula e di non essere adatta a gestire questi ruoli. Ma cosa ancor più assurda - incalza Mariani - è che c'è stata una palese mancanza di rispetto nei confronti delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati. In questo territorio nessuna iniziativa è stata fatta in occasione del Giorno del Ricordo, istituito con legge dello Stato".

Municipio XIV vota sì al Giorno del Ricordo

Espulsi i due consiglieri di centrodestra il Consiglio del Municipio XIV è proseguito regolarmente: il documento sul Giorno del Ricordo è stato votato in modo favorevole dai consiglieri presenti in Aula.