Monte Mario, M5S a gamba tesa: “Ci hanno lasciato oltre un milione di debiti fuori bilancio”

“Un milione di euro di debiti creati da loro e pagati ora da noi. Non hanno nemmeno il coraggio di metterci la faccia” è stato lo sfogo, su Facebook, di Michele Menna. L’assessore ai Lavori pubblici di Monte Mario ha così commentato l’assenza delle opposizioni nel corso dell’ultima commissione Bilancio che si è tenuta in via Mattia Battistini e dove è stata svolta la discussione sui debiti fuori bilancio.

EREDITA' - “I debiti fuori bilancio sono l'eredità che ci hanno consegnato le precedenti Amministrazioni, compresa la gestione commissariale di Tronca, che ci siamo ritrovati fin da subito a dover affrontare per senso di responsabilità’”. Così Carlo Cini, assessore al Bilancio del Municipio XIV. “I nostri uffici – ha continuato – hanno dovuto ricostruire, senza non poche difficoltà, ognuno dei singoli fascicoli delle 14 somme urgenze risalenti al 2013/2014. Circa 1,1 milioni euro approvati nel 2016, di cui circa 160 mila euro edilizia scolastica e il restante manutenzione stradale. Un ulteriore milione è stato oggetto del parere della Commissione, di cui circa 280mila in manutenzione stradale e il restante per edilizia scolastica. Le ultime due somme urgenti saranno oggetto di ulteriore verifica e quindi ne è rinviata l’approvazione”.

LAVORO - Il lavoro per adesso si è concluso in Commissione “con la constatazione che già cinque somme urgenze sono state approvate dal Consiglio capitolino a valere sul bilancio 2016, grazie al completamento delle carte e agli spazi di finanza garantiti da questa Giunta. Altre cinque – ha insistito Cini – potranno essere approvate con parere obbligatorio del Municipio nel prossimo Consiglio utile, per poi passare all'approvazione definitiva nell'Aula capitolina. Le ultime due attendono ancora il completamento dei pareri e altre due, di poche centinaia di euro, riguardano rapporti interni e con le municipalizzate".

INDIRIZZO - Per la cronaca, sotto un profilo tecnico e di indirizzo, sia la direzione tecnica, sia gli assessori presenti in Commissione (lo stesso Cini e Menna) hanno rassicurato “sulla remota ipotesi di poter ricorrerne, in futuro, alle somme urgenze”.