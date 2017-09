Monte Mario, l’assessore si dimette “ma continua a ricevere lo stipendio”

“L’ex assessore al Bilancio del Municipio XIV, Carlo Cini, continua a ricevere lo stipendio nonostante si sia dimesso ad aprile”. Così Julian Colabello, presidente della commissione Trasparenza di Monte Mario e consigliere Pd, che oggi 20 settembre ha portato sul tavolo della discussione la vicenda. “Negli schemi dei compensi, visibili sul sito istituzionale, Cini continua a ricevere la diaria di 1237 euro (cifra lorda)”. Compenso che, ha ricordato Colabello, “ha ricevuto ad aprile, maggio e giugno”.

Emolumenti dopo il rimpasto di giunta

C’è poi un altro aspetto che l’esponente democrat ha evidenziato: “Nell’ordinanza di aprile del minisindaco Campagna, oltre a prendere atto delle dimissioni di Carlo Cini, è stata rimodulata la giunta. Come noto, è avvenuto il passaggio di testimone per quanto riguarda la vicepresidenza, passata da Valeria Pulieri a Monica Ruffa. Questa carica comporta una diaria extra di 200 euro netti. Pulieri, a maggio e giugno, ha ricevuto la cifra da vicepresidente mentre Ruffa, attuale numero due del Municipio, nello stesso periodo di riferimento è rimasta con lo stipendio da assessora”.

Le ipotesi di Colabello

Così, sono state due le ipotesi avanzate da Colabello: “La prima è che effettivamente si sia materializzato il pasticcio per un errore di invio o di contabilizzazione. Stesso dicasi per Pulieri e Ruffa. Oppure che c’è stato un errore, abbastanza grave, nella pubblicazione degli emolumenti. Ho scritto una lettera che invierò al Segretariato generale, per avere un chiarimento su cosa possa essere avvenuto”.

La difesa del M5S

Luciano Naticchioni, consigliere del M5S, è intervenuto per fornire il proprio contributo: “Mi domando se il presidente della commissione, Colabello, abbia verificato come siano andate le cose e se abbia parlato con gli uffici. Cini da subito ha comunicato che non era più di ruolo nella giunta e che non intendeva più ricevere mail istituzionali. Ha sollecitato più volte gli uffici affinché venisse ascoltato. Tuttora è in attesa che venga comunicato quanto deve restituire. Inoltre, l’ex assessore aveva una diaria di 936 euro netti, perché aveva rinunciato al 50 % del compenso, in quanto dipendente”.

La replica di Cini

Carlo Cini, contattato telefonicamente da RomaToday, ha ribadito: “Gli uffici stanno predisponendo la documentazione del caso. Devo solo attendere l’atto che certifichi quanto devo restituire. Non ho commesso errori, sia chiaro. Peraltro, Colabello parla dei compensi di maggio e giugno. Perché non parla di luglio? (i dati, secondo quanto appreso, arrivano fino a giugno, ndr). Ad agosto – ha terminato – non ho ricevuto nulla”.

I precedenti del Tiburtino e Roma Nord

Un episodio analogo, come riportato da questo portale, è capitato sia al Tiburtino che nel Municipio XV. Nel primo caso, fu un post della presidente del Municipio IV, Roberta Della Casa, a segnalare che Emanuela Brugiotti (uscita di scena a febbraio) e Claudio Perazzini (via ad aprile) “hanno continuato a percepire l'indennità, regolarmente, ogni mese”. A Roma Nord, invece, è toccato a Claudio Bollini, ex assessore ai Lavori pubblici. Circa 1237 euro lordi mensili ricevuti anche ad aprile, maggio e giugno: 3700 euro in tutto percepiti nei tre mesi successivi alle dimissioni. Bollini, a questo portale, ha commentato: “Se ho ricevuto dei compensi ai quali non avevo diritto, li restituirò senza indugi”.