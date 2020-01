Trionfale sprofonda: si rompe tubatura e cede l'asfalto

Trionfale sprofonda e resta a secco. A causa della rottura di una conduttura idrica, con conseguente dissesto della strada, via del Colle di Sant'Agata è chiusa al transito nel tratto compreso tra via Giulio Salvadori e via Trionfale.

Via Trionfale: allagamento e strada chiusa

"La pressione dell'acqua ha sollevato l'asfalto e fatto uscire dal sottosuolo un ingente quantitativo di terreno. Sul posto la Polizia Locale e una squadra di Acea idrico. A breve inizieranno le video- ispezioni per vedere la natura del danno e poter iniziare la riparazione" - ha fatto sapere il presidente della commissione Lavori Pubblici del Municipio XIV, Alessandro Volpi.

Trionfale senza acqua

In attesa dell'intervento di riparazione del guasto le palazzine limitrofe alla rottura della tibatura sono a secco. "Si stanno verificando mancanze di acqua in via Trionfale e dintorni" - l'avviso di Acea.