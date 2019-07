Solaio a rischio crollo, chiuso un piano della scuola Stefanelli: per la sicurezza servono 700mila euro

Solaio a rischio crollo nella scuola Paolo Stefanelli di Monte Mario dove, dopo una verifica diffusa, i tecnici del Municipio XIV hanno chiesto l'interdizione di tutto l'ultimo piano dell'edificio.

Solaio a rischio crollo alla scuola Paolo Stefanelli

Inutilizzabili dunque, "nelle more dell'espletamento della gara che - ha specificato l'assessore ai Lavori Pubblici, Michele Menna - porterà all'affidamento dei lavori necessari", le nove aule rimaste interdette dietro le transenne.

Così in previsione del nuovo anno scolastico per oltre 200 alunni si è cercata una soluzione alternativa.

In soccorso alla Stefanelli l'Istituto di Istruzione Superiore "Evangelista Torricelli" con il quale il Dirigente Scolastico della scuola di via Pestalozzi, Flavio Di Silvestre, ha concluso un accordo.

Scuola Paolo Stefanelli: classi a Torrevecchia

"Si sta verificando la possibilità di utilizzare altri due locali presso la sede centrale per ridurre a 7 il numero delle classi da spostare" - ha fatto sapere il preside.

Dunque al ritorno tra i banchi niente sorprese per gli alunni della Stefanelli: nessuno, allo stato attuale, rimarrà senza classe.

Il Municipio XIV: "Manutenzioni latitano da anni"

Al lavoro sulle condizioni della scuola il Municipio XIV che rivendica pure gli interventi già effettuati.

"Dal 2018 il Municipio XIV è intervenuto ripristinando l'impermeabilizzazione per porre fine alle annose infiltrazioni che hanno dato origine al processo degenerativo a carico del solaio e alla conseguente inagibilità delle aule. Questo fenomeno è diffuso in tutte le scuole del Municipio XIV dove - accusa l'assessore - la manutenzione straordinaria è stata latitante per molti anni".

Circa 700mila euro le risorse chieste dal Quattordicesimo per il risanamento della Stefanelli: uno stanziamento da inserire nella variazione di bilancio 2019-2020 per l'annualità 2019.

Scuola Paolo Stefanelli: servono 700mila euro per sicurezza

Per la Paolo Stefanelli occorre infatti un intervento di manutenzione straordinaria, "non è possibile ripristinare le condizioni di sicurezza - si legge nella nota dell'ufficio tecnico di via Mattia Battistini- con fondi della manutenzione ordinaria".

"Grazie all'importante lavoro di risanamento del Bilancio da parte di Roma Capitale, il Municipio XIV ha avuto in questi ultimi due anni la possibilità di realizzare e programmare interventi di manutenzione straordinaria per il problema specifico in diversi plessi scolastici. In particolare per questo Istituto - ha specificato Menna - sono previsti lavori di consolidamento del solaio di copertura del tipo in corso d'opera al plesso Ulderico Sacchetto".