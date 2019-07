Lesioni sul solaio, chiuso un piano della scuola Stefanelli: "C'è pericolo per pubblica incolumità"

Interdizione immediata del secondo piano, della biblioteca al primo e della scala di accesso tra l'uno e l'altro livello. L'ufficio tecnico del Municipio XIV chiude parte della scuola Paolo Stefanelli, la media di via Enrico Pestalozzi 5 dove scuola e genitori hanno più volte segnalato la presenza di crepe e distacchi di intonaco.

L'ufficio tecnico del Municipio XIV chiude scuola Paolo Stefanelli

"La lesione che ha generato il crollo delle pianelle inferiori del solaio di copertura - si legge nella nota inviata al Dirigente Scolastico - deve riternersi, come accertato in sede di sopralluogo, generalizzata sull'intera superficie dell'intradosso solaio del secondo piano, della scala e della biblioteca, costituendo - sottolinea l'Ufficio Tecnico - pericolo per la pubblica incolumità".

Da qui l'ordine di sgomberare immediatamente le parti coinvolte da persone.

Arriva dunque a poche ore dalla denuncia della scuola sulle condizioni generali del plesso la comunicazione ufficiale della Direzione Tecnica di via Mattia Basttistini sulla chiusura del secondo piano della Stefanelli.

Nove aule interdette: a settembre 200 studenti senza classe

Rimangono interdette dietro ai nastri, non solo la biblioteca, ma anche nove aule. In sospeso il destino degli oltre 200 alunni che in quel secondo piano "a rischio" fanno lezione e che, a settembre, senza la ricerca immediata di soluzioni alternative, potrebbero ritrovarsi senza classe.

Per messa in sicurezza "niente fondi"

I fondi richiesti dalla Direzione Tecnica del Municipio XIV, circa 1milione e 600mila euro reclamati in sede di proposta dei Piani Investimenti annuali anche per interventi sulla Stefanelli, "non risultano ad oggi essere stati assegnati" - scrivono gli uffici di via Mattia Battistini.

Direzione Tecnica che, fanno sapere il Direttore e il Responsabile del Servizio, "non appena accertato l'acuirsi del fenomeno degenerativo dei solai" ha richiesto uno stanziamento di fondi pari a 744mila euro da inserire nella variazione di bilancio 2019-2020 per l'annualità 2019.

Per la Paolo Stefanelli occorre infatti un intervento di manutenzione straordinaria, "non è possibile ripristinare le condizioni di sicurezza - si legge nella nota - con fondi della manutenzione ordinaria".

La scuola Paolo Stefanelli in Commissione Trasparenza

Della questione scuola Paolo Stefanelli si occuperà anche la Commissione Trasparenza del Municipio XIV, convocata per venerdì 5 luglio alle ore 9:30 per chiarire, oltre alla cronostoria degli interventi ultimi due anni, anche costi, procedure e tempistica di eventuali interventi in programma. Da valutare, alla luce della chiusura stabilita, anche l'organizzazione attività scolastiche 2019/2020.