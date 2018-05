Rifiuti a Monte Mario, la pazienza è finita: cittadini sversano immondizia davanti al municipio

Bucce di banana, avanzi di cibo, pezzi di polistirolo, carta plastica. Tutto confezionato e recapitato davanti alla sede del Municipio XIV, in via Mattia Battistini. Questa l’immagine che si sono trovati davanti i dipendenti amministrativi e i cittadini che passavano davanti all’edificio, che ospita il parlamentino di Monte Mario.

Una decina di sacchi dell’immondizia, cartoni e tanta puzza. Alle 8 di mattina di oggi, 10 maggio, si respirava questa aria. Nell’immondizia alcuni volantini, che riportavano il seguente messaggio: “Roma sommersa da settimane dalla spazzatura, nella completa indifferenza e nel silenzio di tutta l’Amministrazione capitolina. Consegniamo al Municipio 14 una porzione del nostro disagio. Da domani saremo pronti a bloccare le principali arterie stradali. I cittadini esasperati del Municipio XIV”.

Ama è intervenuta per rimuovere il tutto intorno alle 8,30. Mente ripulivano si sono trovati a raccogliere insalata, peperoni, mele, patate, pere. Un misto vegetale non proprio digeribile, almeno dall’odore.

In questa emergenza il XIV municipio è tra quelli più colpiti. Da Balduina a Torrevecchia, da Pineta Sacchetti a Primavalle, tante le strade invase dai rifiuti. Ne scriviamo da settimane, ma di interventi non se ne segnalano. E quando ci sono, sono parziali. Come ieri a Balduina dove, passato il compattatore, i rifiuti sono rimasti in strada. A rimettere i sacchetti nei cassonetti vuoti ci hanno pensato due anziane signore.