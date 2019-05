Installati i nuovi led: la Galleria Giovanni XXIII riapre in direzione Pineta Sacchetti

Il ruolino di marcia è stato rispettato. I lavori per migliorare il sistema d'illuminazione della Galleria Giovanni XXIII sono terminati. Dal 5 maggio l'intrastruttura, verso Pineta Sacchetti, è tornata nuovamente percorribile.

Il rinvio dei lavori

Nelle ultime settimane l'interdizione del tratto di tunnel che va da via Mario Fani a via Trionfale in direzione Pineta Sacchetti, aveva fatto sentire tutto il suo effetto. La decisione di riprogrammare i lavori, inizialmente previsti dal 13 aprile al 6 maggio e poi condensati dal 19 aprile al 4 maggio,aveva solo in parte mitigato le inevitabili code.

I disagi vissuti

"Noi residenti del territorio - aveva segnalato la deputata PD Ileana Argentin - non riusciamo ad uscire con la macchina neanche dal cancello se non dopo una buona mezz'ora di fila. Vi ricordo che sono molti gli ospedali coinvolti in questo marasma di traffico: Policlinico Gemelli, Sant'Andrea, San Filippo Neri, Cristo Re, Columbus, Oftalmico".

La riapertura

La notizia della riapertura è stata annunciata dall'assessorato ai lavori pubblici del Municipio XIV. "Riaperta la galleria in direzione Pineta Sacchetti dopo il completamento della nuova illuminazione a led – si legge sulla pagina facebook del gruppo pentastellato - Finalmente un intero tunnel della galleria illuminato con impianto a norma di legge che sarà preso in carico manutentivo da Acea Illuminazione Pubblica. I lavori sono stati anticipati al periodo Pasquale per ridurre i disagi durante l'estate 2019 quando saranno svolti gli interventi sul tunnel parallelo in direzione Foro Italico".