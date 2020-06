La piscina di via Taverna torna al quartiere, firmata la concessione: durerà dieci anni

L’impianto natatorio di via Taverna 143, in zona Trionfale, tornerà a breve nella disponibilità della cittadinanza: dopo la procedura di avviso pubblico espletata nel corso del 2019, nel mese di febbraio 2020 è stato firmato il contratto di concessione fra Roma Capitale e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (SSD Imperium arl e ASD Aquasport) per la concessione della struttura.

Impianto natatorio di via Trionfale: concessione firmata

La concessione alle due società sportive riunite durerà 10 anni, “senza possibilità di proroghe” – ha specificato l’assessore allo Sport Daniele Frongia, con un canone aggiornato.

A quanto si apprende dal Campidoglio gli uffici stanno completando con il raggruppamento di imprese gli ultimi aspetti burocratici e la consegna ufficiale delle chiavi è prevista entro il mese di luglio.

Piscina di via Taverna: “Nuova struttura a disposizione del quartiere”

“Confidiamo, dunque, che l’impianto possa essere riaperto e attivo al più presto: una nuova struttura a disposizione della cittadinanza, data in concessione con procedura aperta, meritocratica, seguendo i principi di correttezza e imparzialità che – ha sottolineato Frongia - guidano l’azione della nostra amministrazione".