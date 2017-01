Cinghiali nel Parco della Vittoria, FdI: “C’è una scuola. Verificare la sicurezza”

Cinghiali avvistati nel parco della Vittoria, all’interno della riserva di Monte Mari, dove c’è la scuola primaria 'Giacomo Leopardi'. Per questo secondo Fratelli d’Italia non bisogna sottovalutare la situazione e ha chiesto, al Comune e al Municipio XIV, di portare avanti le opportune verifiche, attivando i soggetti interessati.

“Senza allarmismi ma con responsabilità sarebbe opportuno condividere con i frequentatori di tali aree - in particolar modo con docenti, genitori e alunni - le norme di comportamento da adottare in caso di futuri avvistamenti”. Questa la posizione di FdI, firmata in una nota da Fabrizio Ghera, capogruppo in Campidoglio, Federico Guidi e Lavinia Mennuni, componenti dell’esecutivo romano, Mauro Ferri, consigliere locale ed Elisabetta Vinci, responsabile circolo FdI Balduina.

“Sarebbe una buona occasione per i piccoli: coniugare un approfondimento didattico con le meraviglie che la natura offre nella riserva di Monte Mario – hanno terminato – in relazione alle elementari nozioni di salvaguardia e sicurezza da adottare in queste circostanze”.