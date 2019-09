Pulizie al parco Siro Corti, "le ultime 11 anni fa": per la manutenzione il Municipio punta sui cittadini

Intervento di manutenzione straordinaria per il Parco Siro Corti di Monte Mario. Nell'area verde del Municipio XIV sono intervenuti uomini e mezzi di Dipartimento Tutela del Verde e, in ausilio, quelli della Forestale.

Manutenzione per il parco Siro Corti

Una prima corposa operazione finalizzata a rimuovere il grosso dei rovi e alberi infestanti: "L'ultimo intervento di manutenzione del parco Siro Corti di cui siamo riusciti ad avere contezza risale a ben 11 anni fa" - ha fatto notare il consigliere del M5s in Quattordicesimo, Alessandro Volpi. Da qui le disastrose condizioni.

Nelle prossime settimane il parco di Monte Mario sarà oggetto di un nuovo intervento durante il quale saranno abbattuti i restanti alberi infestanti "che sono proliferati in questo decennio". Si provvederà poi, attraverso l'utilizzo del trinciatore, a ripulire tutto il polmone verde.

Per la manutenzione ordinaria appello ai cittadini

Un'area verde che il Municipio vuole restituire al territorio, linda e fruibile. Per la manutenzione ordinaria, sempre più difficile visti uomini e risorse scarse, non è escluso che via Mattia Battistini si affidi ai cittadini: "Per informare della situazione e della gestione del parco i residenti, alcuni dei quali si sono dimostrati interessati a collaborare per una futura manutenzione ordinaria, abbiamo intenzione di organizzare un’assemblea pubblica in cui forniremo i dati a nostra disposizione riguardante il parco (proprietà, regolamenti comunali sull’utilizzo delle aree verdi etc..) e spiegheremo tutte le normative e procedure riguardanti le azioni civiche che possono essere compiute sui parchi comunali, come ad esempio le adozioni o le sponsorizzazioni. Sono certo - ha concluso Volpi - che una proficua collaborazione tra istituzioni e cittadini potrà alla fine riportare il parco agli 'antichi splendori', rendendo nuovamente fruibile un piccolo polmone verde all’interno di Monte Mario".