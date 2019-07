Riapre viale dei Monfortani: Trionfale si libera del cantiere 'tappo'

Viale dei Monfortani riapre al transito, dopo giorni di disagi e code Monte Mario e Trionfale si liberano così del cantiere 'tappo' verso Torrevecchia.

Riapre viale dei Monfortani

Già perchè quello sbarramento in direzione Primavalle ha costretto gli automobilisti ad un vero e proprio calvario, il tutto prolungato dagli intoppi a lavori in corso: la presenza di un conflitto con una rete di telefonia ha infatti apportato al cronoprogramma di cantiere un aggravio di ulteriori 15 giorni sulle tempistiche stimate in prima istanza per la riparazione della fognatura collassata. Per le operazioni di scavo è stato necessario eseguire una rettifica della linea telefonica prima di procedere al ripristino della condotta.

Fogne: chiesta videoispezione su Torrevechia

"Una rete purtroppo data e soggetta a crolli per deterioramento dei mattoni che ne costituiscono la struttura" - ha rilevato il presidente della Commissione Lavori Pubblici del Municipio XIV, Alessandro Volpi. Da via Mattia Battistini, chiuso il cantiere, la richiesta ad Acea Ato2: la verifica con videoispezione della rete fino a tutta via di Torrevecchia "al fine di prevenire eventi del genere in futuro".

Dopo la deviazione dei giorni scorsi, riaperto viale dei Monfortani, torna sul regolare percorso anche la linea 907 in direzione Cornelia.